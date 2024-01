LE SQUAT L’ARTEA DE CARNOUX Carnoux En Provence, samedi 25 mai 2024.

De nos jours, dans le XVIe arrondissement de Paris, un appartement bourgeois est squatté depuis peu par un jeune couple marginal, Samir et Natacha. Personne ne s’est aperçu de leur présence dans l’appartement inoccupé puisqu’ils vivent dans la chambre de bonne, grâce à la complicité de Manuel, fils de la concierge Theresa sa Da Silva.Ils se croient tranquilles jusqu’au mois de mai. Mais les sœurs Figeac, Jeanne et Maryvonne, débarquent sans crier gare et les découvrent.L’intervention de Jeanne, pour une fois ferme et décidée, débouche sur une cohabitation forcée, fixée initialement à deux semaines. Comment ces deux mondes vont-ils se supporter ?Une excellente comédie familiale avec un humour dévastateur et un très beau moment d’émotion sur un sujet toujours d’actualité…

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-05-25 à 17:00

Réservez votre billet ici

L’ARTEA DE CARNOUX AV. CARDINAL DE LAVIGERIE 13470 Carnoux En Provence 13