ORCHESTRE LYRIQUE DE PROVENCE L’ARTEA DE CARNOUX Carnoux En Provence, samedi 23 mars 2024.

Campagnes Anglaises Bienvenue à ce concert exceptionnel que nous avons préparé pour vous ! Ce soir, nous vous invitons à ce voyage musical au travers des compositions remarquables de trois compositeurs britanniques renommés. Nous plongerons dans l’univers musical de Ralph Vaughan Williams, l’un des compositeurs les plus influents du 20e siècle. Son style romantique et lyrique se reflète dans des œuvres telles que « The Wasp Symphony ». Nous explorerons également les compositions majestueuses d’Edward Elgar, considéré comme l’un des plus grands compositeurs anglais. Son œuvre la plus célèbre, Pomp and Circumstance Marches , est un véritable hymne national britannique. Vous serez transporté par la grandeur et la puissance de sa musique, qui incarne l’esprit et la fierté de l’Angleterre. Vous serez émerveillé par la richesse émotionnelle et la profondeur de ses « Variations Enigma ». Enfin, vous serez transporté dans l’univers sonore unique de Gustav Holst, où la beauté musicale se mêle à une orchestration raffinée. Tout comme Ralph Vaughan Williams, son ami de toujours, il a largement contribué au renouveau des chansons populaires anglaises du début du 20e siècle. En route pour découvrir les Campagnes Anglaises, en compagnie de l’Orchestre Philharmonique de Provence qui, depuis de 40 ans, joue avec passion les grandes œuvres du répertoire classique, ce soir sous la baguette de son jeune et talentueux directeur musical Dylan SAMUEL !

Tarif : 26.00 – 26.00 euros.

Début : 2024-03-23 à 20:30

Réservez votre billet ici

L’ARTEA DE CARNOUX AV. CARDINAL DE LAVIGERIE 13470 Carnoux En Provence 13