SWING COCKT’ELLES L’Artea, 14 avril 2023, Carnoux-en-Provence.

SWING COCKT’ELLES Vendredi 14 avril, 20h30 L’Artea

21 / 24€

♫♫♫

L’Artea Rue du Cardinal Lavigerie, 13470 Carnoux-en-Provence Carnoux-en-Provence 13470 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le nouveau spectacle des Swing Cockt’Elles conçu et mis en scène par Alain Sachs

Elles, ce sont trois filles, trois nanas, trois femmes explosives et rayonnantes, sachant se révéler aussi ludiques qu’émouvantes.

Lui, c’est un garcon, un mec, un homme aussi ébouriffant qu’époustouflant qui les accompagne magistralement au piano. Le piano, instrument des instruments, reflet de toutes les âmes…

Elles et Lui pour raconter la naissance de la voix, son évolution à travers les siècles, à travers les contrées, à travers toutes les voies… Pour raconter leur inlassable quête pour tenter de partager l’amour, de partager la vie, et aussi jour après jour, de partager la musique…

Et, ce jour-là, particulièrement inspiré, DIEU CRÉA LE SWING !

Après avoir mis en scène pendant plus de 25 ans les quatre garçons du célèbre groupe «Le Quatuor », l’éternel ne pouvant être que féminin, c’est cette combinaison parfaite qui a convaincu Alain Sachs de concevoir et de mettre en scène ce spectacle.

Du swing, elles en ont à revendre. Des chanteuses virtuoses et endiablées.

Une complémentarité de voix qui relève du miracle, et leur confère une alchimie parfaite dans chacune de leurs harmonies.

Des cocktails, elles en consomment sans modération. Composés de toutes les musiques, de tous les styles, de toutes les inspirations.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-14T20:30:00+02:00

2023-04-14T22:30:00+02:00