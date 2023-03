L’Artisanat d’art dans votre quotidien : de la pierre à la lumière ! L’ArTchipel Azay-le-Rideau Catégories d’Évènement: Azay-le-Rideau

Indre-et-Loire

L’Artisanat d’art dans votre quotidien : de la pierre à la lumière ! L’ArTchipel, 1 avril 2023, Azay-le-Rideau. L’Artisanat d’art dans votre quotidien : de la pierre à la lumière ! 1 et 2 avril L’ArTchipel Le 1er et le 2 avril 2023, autour de 15h, Dominique Foucher, Maître artisan d’art sculpteur-tailleur de pierre, vous proposera une démonstration de taille de pierre, à partir d’un bloc diforme en tuffeau. Comment dresser une face, quel outil utiliser ?

Quelles procédures mettre en oeuvre pour enfin aboutir à une oeuvre d’art, un pied de lampe par exemple. Du dessin à l’objet fini : tout un programme !

Et si vous souhaitez partager quelques gestes dans cette aventure, au cours de cette animation, vous pourrez être mis à contribution et à votre tour et vous essayer à l’ utilisation des outils : Taillant, massettes, ciseaux, gouges, équerre etc…

Des discussions sur les pierres utilisées ainsi que sur leurs mises en oeuvre, pourront également trouver un écho favorable !

« Ne venez pas en tongues » si vous voulez participer ! L’ArTchipel 20 Rue Balzac, 37190 Azay-le-Rideau Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire https://www.facebook.com/profile.php?id=100057186770926 [{« type »: « email », « value »: « dominiquefoucher@ymail.com »}] 7F68+7P Azay-le-Rideau Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T15:00:00+02:00 – 2023-04-01T16:00:00+02:00

2023-04-02T15:00:00+02:00 – 2023-04-02T16:00:00+02:00 taille pierre ©Dominique FOUCHER

