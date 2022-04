L’Art Voyageur, itinérance artistique en Vallée du Dropt Lauzun Lauzun Catégories d’évènement: Lauzun

Lauzun Lot-et-Garonne EUR L’Office de Tourisme du Pays de Lauzun, l’Office de Tourisme du Pays de Duras et l’Office Culturel du Pays de Duras ont réalisé un itinéraire de mise en valeur du patrimoine local par le biais de la création artistique, en empruntant la Véloroute de la Vallée du Dropt : 9 artistes – 9 lieux !

– Duras avec Guilhem Roubichou

– Moulin de Cocussotte, Saint Pierre sur Dropt avec Luc Luc De Muelenaere

– Moulin du Dropt, Monteton avec le Collectif Prise de Terre

– Maison Marguerite Duras – Au Platier, Pardaillan avec Justine Langella

– Vieille halle, Allemans du Dropt avec Mickaëlle Delamé

– Pont Roman, Sauvetat du Dropt/ Agnac avec Sarah Wjuniski

– Eglise Sainte Marie, Miramont de Guyenne

– Eglise Saint Laurent, Bourgougnague avec Quentin Faugeras

– Lac de Lauzun avec Xarli Zurell

Gratuit et accessible pendant deux mois, profitez de ce parcours pour regarder notre vallée d'un œil nouveau !

– Duras avec Guilhem Roubichou

– Moulin de Cocussotte, Saint Pierre sur Dropt avec Luc Luc De Muelenaere

– Moulin du Dropt, Monteton avec le Collectif Prise de Terre

– Maison Marguerite Duras – Au Platier, Pardaillan avec Justine Langella

– Vieille halle, Allemans du Dropt avec Mickaëlle Delamé

– Pont Roman, Sauvetat du Dropt/ Agnac avec Sarah Wjuniski

– Eglise Sainte Marie, Miramont de Guyenne

– Eglise Saint Laurent, Bourgougnague avec Quentin Faugeras

– Lac de Lauzun avec Xarli Zurell

Gratuit et accessible pendant deux mois, profitez de ce parcours pour regarder notre vallée d’un œil nouveau ! ©otpl

