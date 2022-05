L’Art Voyageur – expérience de Lauzun à Bourgougnague Lauzun, 14 mai 2022, Lauzun.

L’Art Voyageur – expérience de Lauzun à Bourgougnague Lauzun

2022-05-14 – 2022-05-14

Lauzun Lot-et-Garonne

EUR L’Office de Tourisme du Pays de Lauzun, l’Office de Tourisme du Pays de Duras et l’Office Culturel du Pays de Duras ont réalisé un itinéraire de mise en valeur du patrimoine local par le biais de la création artistique, en empruntant la Véloroute de la Vallée du Dropt : 9 artistes – 9 lieux !

Venez participer à ce temps fort en notre compagnie. Rdv au lac de Lauzun à 10h, présentation de l’œuvre de Xarli Zurell installée sur ce lieu et départ à vélo jusqu’à Bourgougnague, pour découvrir les peintures de Quentin Faugeras. Cette matinée se terminera par une pause gourmande et musicale. La journée se poursuit pour ceux qui le souhaitent à l’église de Miramont de Guyenne pour découvrir ses vitraux exceptionnels.

Matinée gratuite. Inscriptions conseillées. Réservation de vélo électriques possible.

Venez participer à ce temps fort en notre compagnie. Rdv au lac de Lauzun à 10h, présentation de l’œuvre de Xarli Zurell installée sur ce lieu et départ à vélo jusqu’à Bourgougnague, pour découvrir les peintures de Quentin Faugeras. Cette matinée se terminera par une pause gourmande et musicale.

L’Office de Tourisme du Pays de Lauzun, l’Office de Tourisme du Pays de Duras et l’Office Culturel du Pays de Duras ont réalisé un itinéraire de mise en valeur du patrimoine local par le biais de la création artistique, en empruntant la Véloroute de la Vallée du Dropt : 9 artistes – 9 lieux !

Venez participer à ce temps fort en notre compagnie. Rdv au lac de Lauzun à 10h, présentation de l’œuvre de Xarli Zurell installée sur ce lieu et départ à vélo jusqu’à Bourgougnague, pour découvrir les peintures de Quentin Faugeras. Cette matinée se terminera par une pause gourmande et musicale. La journée se poursuit pour ceux qui le souhaitent à l’église de Miramont de Guyenne pour découvrir ses vitraux exceptionnels.

Matinée gratuite. Inscriptions conseillées. Réservation de vélo électriques possible.

Lauzun

dernière mise à jour : 2022-04-21 par