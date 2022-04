L’Art Voyageur en Vallée du Dropt Duras Duras Catégories d’évènement: Duras

Lot-et-Garonne

L’Art Voyageur en Vallée du Dropt Duras, 30 avril 2022, Duras. L’Art Voyageur en Vallée du Dropt Duras

2022-04-30 – 2022-06-30

Duras Lot-et-Garonne Duras L’Office de Tourisme du Pays de Lauzun, l’Office de Tourisme du Pays de Duras et l’Office Culturel du Pays de Duras ont réalisé, un itinéraire de mise en valeur du patrimoine local par le biais de la création artistique, en empruntant la Véloroute de la Vallée du Dropt : 8 artistes – 9 lieux !

– Duras

– Moulin de Cocussotte, Saint Pierre sur Dropt

– Moulin du Dropt, Monteton

– Maison Marguerite Duras – Au Platier, Pardaillan

– Halle aux grains, Allemans du Dropt

– Pont Roman, Sauvetat du Dropt

– Eglise Sainte Marie, Miramont de Guyenne

– Eglise Notre Dame, Bourgougnague

