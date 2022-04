L’Art Voyageur – découverte des vitraux de l’église de Miramont de Guyenne Miramont-de-Guyenne, 14 mai 2022, Miramont-de-Guyenne.

L’Art Voyageur – découverte des vitraux de l’église de Miramont de Guyenne Miramont-de-Guyenne

2022-05-14 14:30:00 – 2022-05-14

Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne Miramont-de-Guyenne

EUR L’Office de Tourisme du Pays de Lauzun, l’Office de Tourisme du Pays de Duras et l’Office Culturel du Pays de Duras ont réalisé un itinéraire de mise en valeur du patrimoine local par le biais de la création artistique, en empruntant la Véloroute de la Vallée du Dropt : 9 artistes – 9 lieux !

Après une matinée découverte des œuvres de Lauzun à Bourgougnague, la journée se poursuit à l’église de Miramont de Guyenne pour découvrir ses vitraux exceptionnels. M. Salvi, conseiller municipal et auteur de nombreux livres sur l’histoire de la bastide, vous présente les vitraux de l’église Sainte Marie, exceptionnels et originaux.

Conférence gratuite.

Miramont-de-Guyenne

