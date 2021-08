Essey-lès-Nancy Essey-lès-Nancy Essey-lès-Nancy, Meurthe-et-Moselle L’ART URBAIN, DU GRAFFITI AU STREET ART Essey-lès-Nancy Essey-lès-Nancy Catégories d’évènement: Essey-lès-Nancy

Meurthe-et-Moselle

L'ART URBAIN, DU GRAFFITI AU STREET ART
2021-09-04 14:00:00 14:00:00 – 2021-09-12 18:00:00 18:00:00
le Haut Château, espace Michel Stricher
27 rue du Chanoine Laurent
Essey-lès-Nancy

Essey-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle Randonneur, photographe et aquarelliste du Lunevillois, Jean-Michel Calot nous propose cette exposition photographique issue de ses nombreuses ballades et recherches urbaines.

Si le Street Art est aujourd’hui un élément très familier qui est totalement intégré dans nos déplacements en ville, ce ne fut pas toujours le cas. Au travers de cette trentaine de photographies il rend hommage à ces artistes connus ou inconnus souvent hors du commun qui égayent notre univers urbain. Pour eux l’environnement urbain est une grande toile blanche sur laquelle ils expriment leurs idéaux, leurs passions,talents et convictions dans un but artistique qu’ils offrent aux citadins appliquant ainsi une certaine forme de cohésion sociale et de mise en valeur des territoires.

Une photographie est un fragment de temps qui ne reviendra pas. Ainsi, cette exposition redonne vie à ces magnifiques œuvres si souvent éphémères. port du masque obligatoire dernière mise à jour : 2021-08-17 par

