L'art topiaire Jardins de la ferme bleue Uttenhoffen

Uttenhoffen

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Jardins de la ferme bleue

Exposition jusqu’à fin juin 2022.

Adule 5,00 €, Étudiant 3,00 €, Enfant 2,50 €, moins de 10 ans gratuit

L’illustrateur Baptiste Cura raconte en dessins le drame qui se trame entre les topiaires voisinant les unes avec les autres aux Jardins de la Ferme Bleue et deviennent les personnages d’un conte. Jardins de la ferme bleue 21, rue Principale, 67110 Uttenhoffen, Bas-Rhin, Grand Est Uttenhoffen Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:30:00 2022-06-05T18:00:00

