Gerberoy Oise Gerberoy 0 0 Animations proposées pour les Journées WTD (12-15 mai 2022) 1) Exposition : « L’art topiaire, du mini XXS au maxi XXL »

…ou comment sculpter les végétaux dans des formes figuratives, géométriques ou architecturales En collaboration avec les Pépinières de la Roselière

1040, route des Bois Illards

76270 Saint Saire

Maxime Henneguez : 06 89 06 32 61

m.henneguez@lespepinieresdelaroseliere.fr 2) Animations : un jardin vert toute l’année

– Démonstrations de taille

– Mini-conférences sur l’histoire de l’art topiaire, des Romains à aujourdhui

(en passant par l’Asie avec les bonsai et niwaki)

avec la botaniste et guide du Jardin des Ifs

Odile Hennebert (expert Jardins sur radio France Bleu Picardie) 2) Jeu photo : « Tous fiers de nos topiaires ! »

manager.lejardindesifs@gmail.com +33 7 66 20 51 41 http://www.lejardindesifs.com/

Gerberoy

