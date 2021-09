Magrie Magrie Aude, Magrie L’ART S’INVITE A MAGRIE Magrie Magrie Catégories d’évènement: Aude

Magrie

L'ART S'INVITE A MAGRIE
2021-10-01 14:00:00 – 2021-10-01 18:00:00
Magrie Aude

Magrie Aude L’art s’invite à Magrie est un rendez-vous traditionnel avec les artistes. Autour de l’invitée d’honneur, ils sont 65 cette année à vous accueillir dans les caves et les remises du village, pour des rencontres conviviales et inédites. Pour l’occasion, autour de ces artistes, Magrie vous propose aussi des animations culturelles, des concerts, des performances artistiques, des spectacles de rue, à découvrir au fil de vos déambulations dans le village. Restaurant et buvette en continu, parking disponible et gratuit. Au programme le premier jour : accueil de 14h à 18h, lectures, ludothèque et Artothèque. contact@artmagrie.fr http://artmagrie.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-14 par

