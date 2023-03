La clinique des imbéciles – Festival des ateliers adultes Art Scène Théâtre L’Art Scène Théâtre Pau Catégories d’Évènement: Pau

La clinique des imbéciles – Festival des ateliers adultes Art Scène Théâtre
L'Art Scène Théâtre, 11 juin 2023, Pau
9 Rue Pasteur

2023-06-11 – 2023-06-11

L’Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur

Pau

Pyrénées-Atlantiques . 12 12 EUR Imaginez un institut médical où l’on internerai uniquement des imbéciles. Mais attention, pas n’importe lesquels. Seulement ceux atteints d’un énorme grain de folie.

C’est bien ce dernier symptôme dont souffre chacun de nos comédiens. Mais la bonne nouvelle c’est que cela leur permettra de vous offrir ce spectacle délirant. Une vraie bulle de bonheur et de joie à partager avec eux dans ce monde de dingues. Imaginez un institut médical où l’on internerai uniquement des imbéciles. Mais attention, pas n’importe lesquels. Seulement ceux atteints d’un énorme grain de folie.

+33 5 59 00 09 49

L’Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau

