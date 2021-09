L’Art Scène Show Pau, 25 septembre 2021, Pau.

L’Art Scène Show 2021-09-25 – 2021-09-25 Place Georges Clemenceau Place Clémenceau

Pau Pyrénées-Atlantiques

A l’occasion de la première édition du 1er Grand concours de peinture et de dessin de Pau, organisé par l’Association Pau d’peintre & Cie et partenariat avec la Ville de Pau, L’Art Scène théâtre présentera les plus grands tubes pop, rock, dance et variétés chantés en live avec des danseuses et des danseurs qui vont vous faire vibrer !

Un pur moment de fête en cœur de ville de Pau !

A l’occasion de la première édition du 1er Grand concours de peinture et de dessin de Pau, organisé par l’Association Pau d’peintre & Cie et partenariat avec la Ville de Pau, L’Art Scène théâtre présentera les plus grands tubes pop, rock, dance et variétés chantés en live avec des danseuses et des danseurs qui vont vous faire vibrer !

Un pur moment de fête en cœur de ville de Pau !

A l’occasion de la première édition du 1er Grand concours de peinture et de dessin de Pau, organisé par l’Association Pau d’peintre & Cie et partenariat avec la Ville de Pau, L’Art Scène théâtre présentera les plus grands tubes pop, rock, dance et variétés chantés en live avec des danseuses et des danseurs qui vont vous faire vibrer !

Un pur moment de fête en cœur de ville de Pau !

L’Art Scène Théâtre

dernière mise à jour : 2021-09-06 par