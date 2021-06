L’art roman, de la sculpture au masque Abbaye de Bonnefont, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Proupiary.

L’art roman, de la sculpture au masque ————————————– ### Sur les traces du Maître de Cabestany À l’heure où les masques sont devenus omniprésents dans notre quotidien, quoi de plus logique que d’inviter l’**Institut des Arts du Masque** de Limoux à prendre possession des lieux pour notre exposition annuelle. Ce **conservatoire unique en France** est le fruit d’un passionné hors du commun, Guillaume Lagnel. Au service du théâtre et du patrimoine, il dirige, depuis cinquante ans, la compagnie l’Arche de Noé, afin d’offrir au public une vision contemporaine du socle mythique et spirituel sur lequel se forgent les cultures humaines par-delà le temps et l’espace. Pour l’Abbaye de Bonnefont, Guillaume Lagnel a choisi la thématique de ** »l’Art roman, de la sculpture au masque »,** en nous invitant sur les pas du **Maître de Cabestany**. Ce sculpteur anonyme, dont les œuvres remontent à la **fin du XIIème siècle**, voit aujourd’hui attribuer à son atelier plus de 120 pièces sculptées (chapiteaux, sarcophages, modillons) dans un périmètre qui englobe la Catalogne sud et nord (église du Boulou, prieuré de Monastir del Camp à Passa, abbaye de Sant Pere de Rodes, Sant Père de Galligants à Gérone), le département de l’Aude (église de Rieux-Minervois, Abbayes de Saint Hilaire, Saint-Papoul et Sainte Marie de Lagrasse), mais aussi la Navarre (cloître d’Errondo aujourd’hui au Cloisters’ Museum) et même la Toscane (Abbaye Sant’Antimo, Sant Giovanni in Sugana). L’exposition de cet été offre au regard des visiteurs une scénographie théâtralisée de ces personnages vêtus de drapés aux nombreux plis, aux yeux étirés en amande et aux mains démesurément longues et fines, mais aussi la présence de lions et de sonneurs de trompe… Alors le temps est effacé, la magie minérale se transforme sous nos yeux…

