Pour fêter l’art comme un élément essentiel à notre bien-être à toutes et tous tant physique que psychique, le Musée Ariana concocte un week-end exceptionnel composé d’une programmation riche et éclectique. Danse, théâtre, atelier à l’aveugle, visite tactile, chacun.e est invité.e à explorer des territoires inconnues. **(**[**Programme détaillé à venir**](http://institutions.ville-geneve.ch/fr/ariana/visiter/autres-activites/evenements/lart-pour-tous-tous-pour-lart/)**)** Beau voyage ! Gratuit, inscription sur place

Ateliers, visites tactiles, performance théâtrale, chorale participative, danse, café-récits. . Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Avenue de la Paix 10, 1202 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T10:00:00 2021-12-04T18:00:00;2021-12-05T10:00:00 2021-12-05T18:00:00

