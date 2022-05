L’art pour sensibiliser à la biodiversité Maison écocitoyenne, 5 mai 2022, Bordeaux.

L’art pour sensibiliser à la biodiversité

Maison écocitoyenne, le jeudi 5 mai à 18:00

L’abri à oiseau, hérisson, coccinelle ? Tout un art ! L’artiste plasticien Laurent Cerciat et l’expert en accueil de la biodiversité Didier Destabeaux (Tous aux abris) présentent leur collaboration à Saint-Louis-de-Montferrand, ou comment marier la forme plastique d’une œuvre à son aspect pratique afin de transmettre au plus juste un souci du vivant et un meilleur partage des habitats. Laurent Cerciat est invité par Bordeaux Métropole à participer au programme d’art public _L’art dans la ville_ sur une [parcelle dédiée à l’art environnemental](https://www.bordeaux-metropole.fr/Sortir-decouvrir/L-art-dans-la-ville/Dans-la-metropole/Art-environnemental-a-Saint-Louis-de-Montferrand) en bord de fleuve à Saint-Louis-de-Montferrand (parcelle égalemement mise à l’honneur dans une exposition à l’extérieur de la Maison écocitoyenne). Il y réalise une installation artistique éphémère intitulée _Habitat(s)_ qui s’intéresse à la cohabitation entre les espèces et sera inaugurée le samedi 14 mai à partir de 14h. Plus d’infos : [[bordeaux-metropole.fr/habitats-cerciat](bordeaux-metropole.fr/habitats-cerciat)](bordeaux-metropole.fr/habitats-cerciat) _La démarche artistique du plasticien bordelais Laurent Cerciat tente de questionner notre rapport à la « nature » à travers une référence fréquente à l’histoire des jardins et des paysages. Ses interventions (photographies, sculptures ou encore installations éphémères) portent un regard nouveau sur l’environnement ordinaire et invitent le spectateur à expérimenter à son tour des cheminements physiques, visuels ou imaginaires._ _Depuis 2018, l’association Tous aux abris souhaite faire société autour du vivant, par la construction d’abris pour animaux sauvages liminaires, en ateliers participatifs, et par leur suivi en science citoyenne. La collaboration avec Laurent Cerciat pour réaliser Habitat(s) entre en résonnance avec ces préoccupations et ces manières d’agir._ Une collaboration entre [_L’art dans la ville_](https://www.bordeaux-metropole.fr/Sortir-decouvrir/L-art-dans-la-ville) – Programme d’art public de Bordeaux Métropole et la Maison écocitoyenne

Entrée libre

Rencontre autour de l’œuvre Habitat(s) avec Laurent Cerciat (artiste) et Didier Destabeaux (association Tous aux abris) – Programme d’art public métropolitain L’art dans la ville

Maison écocitoyenne Quai Richelieu – 33000 Bordeaux Bordeaux Quinconces Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-05T18:00:00 2022-05-05T20:00:00