L'Art phénicien I Visite commentée Bibliothèque nationale et universitaire, 14 mai 2022 19:30, Strasbourg Nuit des musées Gratuit, sur inscriptions, Rendez-vous au niveau 1, foyer nord

La Bnu accueille un dépôt provenant du département des Antiquités orientales du Musée du Louvre, qui met en lumière une civilisation antique souvent mal ou peu connue, celle des Phéniciens.

La Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg a reçu le 3 décembre 2020 cinquante-sept pièces en dépôt provenant du département des Antiquités orientales du Musée du Louvre. Ce corpus d'objets met en lumière une civilisation antique souvent mal ou peu connue. L'histoire des Phéniciens s'étend sur une vaste ère historique mais également géographique. Connus pour leur alphabet, les Phéniciens ont également été de grands artisans, dont la production a été inspirée par de riches échanges économiques et culturels avec d'autres sociétés. Cette visite permet de découvrir un nouveau pan de notre Histoire ainsi qu'un aspect différent de cette civilisation. http://www.bnu.fr Free, upon registration, Rendezvous at level 1, foyer nord Saturday 14 May, 19:30 La Biblioteca Nacional y Universitaria de Estrasburgo recibió el 3 de diciembre de 2020 cincuenta y siete piezas en depósito procedentes del Departamento de Antigüedades Orientales del Museo del Louvre.

Este corpus de objetos saca a la luz una civilización antigua a menudo mal o poco conocida. La historia de los fenicios se extiende a lo largo de una vasta era histórica pero también geográfica. Conocidos por su alfabeto, los fenicios también fueron grandes artesanos, cuya producción se inspiró en ricos intercambios económicos y culturales con otras sociedades. Este recorrido permite descubrir una nueva parte de nuestra historia, así como un aspecto diferente de esta civilización.

