L'art perdu de la description de la nature Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement

2022-04-28 18:00:00 – 2022-04-28 Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 1er Arrondissement Les mots nous manquent pour dire le plus banal des paysages. Vite à court de phrases, nous sommes incapables de faire le portrait d’une orée. Il n’en a pas toujours été ainsi. Comment accueillir le phrasé du paysage dans nos propres écrits?

Entrée libre dans la limite des places disponibles. Conférence de Romain Bertrand, historien (CERI, Sciences Po Paris). Opera Mundi

