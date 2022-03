L’art Nourricier au Jardin Jardin de Boisclaireau 21 rue Lionel Royer,72000 Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Jardin de Boisclaireau 21 rue Lionel Royer, 72000 Le Mans Installation et scénographie autour du changement climatique et de l’art de se nourrir, de partager, de communiquer, d’échanger, autour d’une bâtisse du XVIIIe siecle au Mans. Jardin de Boisclaireau 21 rue Lionel Royer,72000 Le Mans 21 rue Lionel Royer 72000 Le Mans Le Mans Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T19:00:00;2022-06-04T14:30:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T10:30:00 2022-06-05T17:30:00

