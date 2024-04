L’art, l’histoire, le sport et le mouvement Musée d’Histoire de Marseille Marseille, samedi 18 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T20:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T22:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

En atelier, une fresque participative sera créée grâce à des tampons qui permettront aux visiteurs de reproduire des silhouettes de sportifs, de sculptures et de peintures extraites des reproductions d’œuvres exposées. Certains tampons reproduiront non pas des mouvements sportifs mais les mouvements « arrêtés » de sculptures ou de personnages historiques visibles sur les toiles des musées de Marseille.

En lien avec l’exposition Marseille et le sport, corps et histoires en mouvement

A partir de 7 ans

Réservations obligatoires : 04 91 55 36 00 / musee-histoire@marseille.fr

Musée d'Histoire de Marseille 2 rue Henri-Barbusse, 13001 Marseille

