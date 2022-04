L’art japonais Sainte-Livrade-sur-Lot, 3 mai 2022, Sainte-Livrade-sur-Lot.

Visite-conférence au musée numérique Micro-Folie animée par la médiatrice culturelle et réservée aux lycéens et aux adultes. Gratuit mais réservation obligatoire au 06.24.65.91.56.

Thème 1 – L’art et le pouvoir

Les codes et symboles du pouvoir, les liens entre artistes et puissants.

Mardi : 5 et 12 avril. Samedi : 9, 16, 23 et 30 avril. De 15h30 à 17h.

Thème 2 – L’art japonais

Evasion au Japon : à la découverte du « pays du soleil levant ».

Mardi : 3, 10, 17 et 24 mai. Samedi 7 et 21 mai. De 15h30 à 17h.

Thème 3 – L’animal dans l’art

Nos amis les bêtes semblent être un sujet artistique inépuisable.

Mardi : 31 mai, 7, 14 et 21 juin. Samedi : 28 mai et 11 juin. De 15h30 à 17h.

Respect des normes sanitaires en vigueur.

Micro-Folie – Place du 8 Mai 1945 – Sainte-Livrade-sur-Lot

