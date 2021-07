Sérent Chapelle Sainte-Suzanne - Sérent Morbihan, Sérent L’Art investit les chapelles – Chapelle Sainte-Suzanne Chapelle Sainte-Suzanne – Sérent Sérent Catégories d’évènement: Morbihan

**JCS est un artiste peintre, plasticien** qui réside à Sérent. Né en 1953, JCS débute ses premières expériences picturales en 1980. Influencé autant par le mouvement de la nouvelle peinture figurative française emmenée par des artistes comme DI Rosa, Garouste, Jean Charles Blais, Boiron, il est aussi influencé par les grandes périodes picturales de l’Art moderne européen sans oublier la peinture américaine de l’après Seconde Guerre Mondiale (J.Pollock, A. Warrol, Basquiat). La révolution numérique des années 2000 marquera un tournant dans son parcours créatif puisqu’il arrête la peinture pour découvrir la photographie. Cependant, 2017 signe son retour à la peinture. A l’encontre de la pratique courante qui veut qu’un peintre finisse forcément par adopter un choix définitif entre le figuratif et l’abstrait, JCS ressent le besoin de pratiquer les deux styles. L’enfermement dans l’une ou l’autre de ces visions lui semble frustrant. C’est pourquoi il passe de l’un à l’autre en fonction de ses impulsions créatives ou d’évènements extérieurs. L’Art investit les chapelles permet de rencontrer, le temps d’un week-end, des artistes amateurs ou professionnels qui exposent dans les chapelles de la commune ouvertes pour l’occasion.. Chapelle Sainte-Suzanne – Sérent Tréviet, 56460, Sérent Sérent Morbihan

