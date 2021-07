Sérent Chapelle Saint-Symphorien - Sérent Morbihan, Sérent L’Art investit les chapelles – Chapelle Saint-Symphorien Chapelle Saint-Symphorien – Sérent Sérent Catégories d’évènement: Morbihan

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Chapelle Saint-Symphorien – Sérent

**Stéphane RIVIÈRE est un artiste peintre, graffeur, illustrateur** qui réside à Lizio. Né en région parisienne en 1974, il passera sa jeunesse dans un mélange de couleurs et de cultures à l’île de la Réunion, dont il n’a jamais cessé d’exprimer ses émotions par le dessin, avec un talent inné. Il a toujours su voir un dessin dans tout ce qui l’entourait. Il suit d’abord une formation classique aux arts appliqués et dessin publicitaire, qui le mène vers la communication, la publicité, l’illustration et la littérature (obtenant du Ministère de la Culture en 1996 le 1er Prix Littéraire du concours « Ouvrez l’art » à Paris). Diplômé de l’École Audiovisuelle en Cinéma d’Animation, il poursuivra dans cette voie pendant quelques années à Paris, dans un long métrage, entre autres, de Bernard Deyriès. C’est à son arrivée en Bretagne, qu’il commence à se rapprocher de la peinture qu’il ne quitte plus depuis. Ses oeuvres sont un mélange d’Art Urbain et d’influence classique, concrétisant dans une forme picturale un état d’âme ou un sentiment de manière réaliste. L’Art investit les chapelles permet de rencontrer, le temps d’un week-end, des artistes amateurs ou professionnels qui exposent dans les chapelles de la commune ouvertes pour l’occasion… Chapelle Saint-Symphorien – Sérent Couësboux, 56460, Sérent Sérent Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

