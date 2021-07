Sérent Chapelle Saint-Sébastien - Sérent Morbihan, Sérent L’Art investit les chapelles – Chapelle Saint-Sébastien Chapelle Saint-Sébastien – Sérent Sérent Catégories d’évènement: Morbihan

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Chapelle Saint-Sébastien – Sérent

**Bazoocat** est un artiste peintre, graffeur, plasticien qui réside à Sérent. Électricien de métier, Bazoocat fait ses premiers pas dans le monde de la création artistique en exposant pour la première fois. Autodidacte, il se lance dans la production en suivant son cœur et l’inspiration, ayant pour volonté de toucher le public. S’exerçant sur différents supports (toile, bois, carton), Bazoocat puise sa source d’inspiration auprès des passions et des centres d’intérêt que lui partagent sa famille ou ses amis. Il s’essaye également à la sculpture en réalisant des pièces à partir de matériaux récupérés tel que le bois ou le métal. Plus récemment, Bazoocat s’est tourné vers le photo-montage, toujours très coloré, en utilisant deux procédés. Le premier consiste en une mise en scène telle qu’elle avec simplement une modification sur les teintes et l’ajout de quelques graphismes. Le second s’appuie sur la superposition de deux photos retouchées. L’Art investit les chapelles permet de rencontrer, le temps d’un week-end, des artistes amateurs ou professionnels qui exposent dans les chapelles de la commune ouvertes pour l’occasion.. Chapelle Saint-Sébastien – Sérent Lescouët, 56460, Sérent Sérent Morbihan

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

