du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Chapelle Saint-Barnabé – Sérent

**Dju Happysun est une sculptrice, plasticienne** qui réside en Bretagne. Dju Happysun « a le goût de construire ». Elle a abordé les joies du volume avec la découverte du modelage de la terre il y a une quinzaine d’années. Lorqu’elle résidait à Rouen, la sculptrice s’est associée avec d’autres plasticiens pour créer un atelier d’artistes : l’Atöll, lieu dans lequel elle profitera de l’émulsion créative collective. Elle y débute une collection de 64 pièces : des masques réalisés en terre cuite, en plâtre ou en papier mâché. Aujourd’hui, son travail s’articule autour de trois sujets : le totem, qui lui permet de garder un lien fort avec le masque ; le portrait, dialogue avec la matière à la rencontre d’un être imaginaire qui prend forme sous les doigts ; et enfin, le nu dans lequel elle recherche des instants de vie figée. L’Art investit les chapelles permet de rencontrer, le temps d’un week-end, des artistes amateurs ou professionnels qui exposent dans les chapelles de la commune ouvertes pour l’occasion.. Chapelle Saint-Barnabé – Sérent Tregouëts, 56460, Sérent Sérent Morbihan

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

