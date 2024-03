L’Art et les Esprits, ces messages de l’Au-Delà salle Marie Bour Nancy, samedi 16 mars 2024.

L'Art et les Esprits, ces messages de l'Au-Delà Les œuvres présentées sont issues de la manifestation des artistes de l'Au-delà auprès de médiums-artistes. 16 et 17 mars salle Marie Bour

Les artistes ne sont pas morts. Depuis l’astral, ils continuent de dessiner, de peindre, de sculpter, de poétiser, de composer, pour interpeller l’Humanité sur leur présence amoureuse et spirituelle. Les oeuvres présentées sont issues de la manifestation des artistes de l’Au-delà auprès des médiums-artistes de l’association.

Au programme : Exposition d’une centaine d’œuvres, vidéos de médiums réalisant des œuvres médiumniques, tables rondes, récitals de poèmes et musiques médiumniques, rencontres et débats.

Samedi 16 mars

11h30 : Vidéo-débat « Les Arts et la médiumnité », poème médiumnique

13h : Vidéo-débat « Peinture et Sculpture » : médiums peintres en réception

14h30 : Récital de chants et de musiques médiumniques

16h : « Poésie et danse » et poèmes, messages médiumniques

17h30 : Vidéo-débat « Roman, Cinéma et Théâtre » ; prose médiumnique

Dimanche 17 Mars

11h : Vidéo-débat « Arts et Médiumnité » ; médiums peintre en réception

12h30 : Vidéo débat « Musique de l’astral », audition de musique astrale

14h30 : Récital de chants et de musiques médiumniques

16h : Vidéo débat « Poésie de l’astral » et prose médiumnique

salle Marie Bour 36 rue Mac Mahon – 54000 Nancy Nancy 54100 Rives de Meurthe Meurthe-et-Moselle Grand Est

