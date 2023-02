CHINON AU CŒUR DE L’ART : L’Atelier du Pont de fil en démonstration L’ART ET L’ENVIE Chinon Catégories d’Évènement: Chinon

Indre-et-Loire

CHINON AU CŒUR DE L’ART : L’Atelier du Pont de fil en démonstration L’ART ET L’ENVIE, 28 mars 2023, Chinon. CHINON AU CŒUR DE L’ART : L’Atelier du Pont de fil en démonstration 28 mars – 2 avril L’ART ET L’ENVIE Exposition et démonstration de création de pièces uniques textiles handicap moteur mi L’ART ET L’ENVIE 36 Rue Rabelais, 37500 Chinon Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

0633838393 https://www.facebook.com/lartetlenviechinon;https://www.instagram.com/lartetlenviechinon/?hl=fr 568R+9G Chinon Des études d’Art Plastique suivies de l’héritage d’un oncle tapissier il advint que, de velours en brocarts, de soie en images et de fil en aiguille, l’ATELIER DU PONT DE FIL voit le jour en 2017 à Tours.

Le tissu pour moi est la source d’inspiration : le motif, la matière, les couleurs donnent le ton et s’accordent parfois avec perles, plumes, sequins, ou dentelles, pour faire naître des BIJOUX et ACCESSOIRES TEXTILES.

Broches, colliers, boucles d’oreilles mais aussi NŒUDS PAPILLONS ou SACS sont des pièces uniques réalisées avec le plus grand soin à partir de tissus d’éditeurs et s’inscrivant souvent, grâce à l’utilisation de matériaux anciens, dans une démarche écocitoyenne.

Je vous présenterai mes créations à la boutique d’artisans l’Art et L’Envie 36 rue Rabelais à Chinon.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-28T10:00:00+02:00

2023-04-02T19:00:00+02:00 ©Atelier du Pont de Fil

Détails Catégories d’Évènement: Chinon, Indre-et-Loire Autres Lieu L'ART ET L'ENVIE Adresse 36 Rue Rabelais, 37500 Chinon Ville Chinon lieuville L'ART ET L'ENVIE Chinon Departement Indre-et-Loire

L'ART ET L'ENVIE Chinon Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chinon/

CHINON AU CŒUR DE L’ART : L’Atelier du Pont de fil en démonstration L’ART ET L’ENVIE 2023-03-28 was last modified: by CHINON AU CŒUR DE L’ART : L’Atelier du Pont de fil en démonstration L’ART ET L’ENVIE L'ART ET L'ENVIE 28 mars 2023 Chinon L'ART ET L'ENVIE Chinon

Chinon Indre-et-Loire