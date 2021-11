Saint-Jean Espace Séniors (Les Granges) Saint-Jean l’art et l’enfant Espace Séniors (Les Granges) Saint-Jean Catégorie d’évènement: Saint-Jean

l'art et l'enfant

Espace Séniors (Les Granges), le 7 décembre 2021, Saint-Jean.

18:30

À la découverte de nos chères têtes blondes (et autres…) en peinture. Nativités et familles idéales, portraits de famille, des enfants pauvres aux enfants rois, poupées et jouets, enfants radieux et massacre des innocents, Baby-zoom. Parfait pour les amateurs et/ou curieux d’Art ! Venez nombreux ? ! Saint-Jean Espace Séniors (Les Granges) Saint-Jean Saint-Jean

Dates et horaires:

2021-12-07 18:30 - 19:30

2021-12-07T18:30:00 2021-12-07T19:30:00

