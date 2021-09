L’Art et Lard Le Petit-Pressigny, 9 octobre 2021, Le Petit-Pressigny.

L’Art et Lard 2021-10-09 – 2021-10-09

Le Petit-Pressigny Indre-et-Loire Le Petit-Pressigny

L ‘Art et Lard est une manifestation culturelle qui s’adresse à tout public. Vous y découvrirez des artistes de différents univers (peintres, sculpteurs, et artisans d’art..) . Ces galeries éphémères sont réparties au gré des rues du village, dans les bâtiments municipaux et chez l’habitant. Les métiers de bouche réjouiront vos pailles gustatives. Vous pourrez vous restaurer en différents lieux (à la Crêperie,au Tea Garden, à la paillote, Boulangerie Moreau, au restaurant d ” Au bon Coin , et ” A la Promenade”. Vous pourrez aussi vous désaltérer à la buvette de l’Art et Lard.

+33 6 32 71 04 81 https://www.facebook.com/lppcomitedesfetes

dernière mise à jour : 2021-09-18 par