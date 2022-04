L’art et la nature Centre d’hébergement VOILCO-ASTER Saint-Priest-de-Gimel Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Saint-Priest-de-Gimel

L'art et la nature Centre d'hébergement VOILCO-ASTER, 19 avril 2022, Saint-Priest-de-Gimel.

du mardi 19 avril au vendredi 22 avril

Séjour sous le signe de l’art et de la nature. Par l’intervention d’un auteur/illustrateur, les jeunes vont découvrir le monde de l’image, de la création et mettre en valeur tout leur potentiel d’artiste…

125€

séjour inter-centre sur l'art et la nature. découverte culturelle et environnementale

2022-04-19T04:00:00 2022-04-19T23:59:00;2022-04-20T04:00:00 2022-04-20T23:59:00;2022-04-21T04:00:00 2022-04-21T23:59:00;2022-04-22T04:00:00 2022-04-22T23:59:00

