L'art et la matière, prière de toucher Musée des Beaux-Arts de Rouen Rouen

Seine-Maritime

L'art et la matière, prière de toucher

du samedi 26 mars au dimanche 18 septembre

Cinq musées des beaux-arts (Lyon, Nantes, Lille, Rouen, Bordeaux) mettent en commun des reproductions d’œuvres de leurs collections – auxquelles s’ajoutent quatre reproductions d’œuvres du musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole, initiateur du projet. Ces fac-simile offrent à la paume des mains une contemplation tactile de chefs-d’œuvre de l’Antiquité au XXe siècle sur le thème de la figure humaine. Fruit d’une coopération exceptionnelle menée avec des personnes déficientes visuelles, l’exposition s’appuie sur leur approche de la sculpture pour inventer de nouvelles pratiques de médiation destinées à tous les publics. De l’éveil des sens à l’acquisition des connaissances, l’exposition se divise en quatre modules. Ils permettent d’appréhender les problématiques de la sculpture et la technique du toucher. Une proposition inédite d’enrichir l’expérience de visite de tous les publics jeunes, adultes mais aussi voyants, malvoyants ou non-voyants sur un mode incarné. Ces dispositifs tactiles, visibles au cœur des collections donnent. Ils donnent la possibilité aux personnes aveugles de découvrir la sculpture dans des conditions très favorables tout en permettant aux personnes sans aucune déficience visuelle de faire l’expérience inédite et sensuelle du toucher. Découvrir en touchant L’exposition L’art et la matière redonne au sens du toucher toute sa place. Elle bouleverse les codes de visite habituels du musée en invitant à contempler la sculpture par le toucher. L’exposition propose d’aborder différentes périodes, thèmes et techniques de sculpture, à travers une dizaine de reproductions d’œuvres. Prière de toucher ! Aux antipodes des pratiques de visite habituelles dans les musées, L’art et la matière invite les visiteurs à vivre une nouvelle expérience sensorielle de la sculpture. Musée des Beaux-Arts de Rouen Esp. Marcel Duchamp, 76000 Rouen Rouen Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime

