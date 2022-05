L’Art et la Matière Le Grand-Pressigny, 15 août 2022, Le Grand-Pressigny.

L’Art et la Matière Le Grand-Pressigny

2022-08-15 10:00:00 – 2022-08-15 18:00:00

Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire Le Grand-Pressigny

Salon de plein-air de la création et des métiers d’art, vitrine des savoir-faire locaux et régionaux où les concepteurs présentent leurs oeuvres.

Sur des critères de qualité et d’originalité, la plupart des métiers sont représentés: bijoux, céramique, cuir et tissus de toute matière, métal, bois, etc… sans oublier la peinture.

fet.art.pressignois@gmail.com

Le Grand-Pressigny

