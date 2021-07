Châtel-Montagne Châtel-Montagne Allier, Châtel-Montagne L’art et la matière de Châtel Châtel-Montagne Châtel-Montagne Catégories d’évènement: Allier

L’art et la matière de Châtel Châtel-Montagne, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Châtel-Montagne. L’art et la matière de Châtel 2021-07-17 10:00:00 10:00:00 – 2021-07-18 18:00:00 18:00:00

Châtel-Montagne Allier Châtel-Montagne Au travers des matières déjà utilisées au XIème siècle pour la création de l’emblématique église Notre-Dame de Châtel-Montagne, venez découvrir, l’artisanat d’art, grâce à des exposition-ventes, démonstrations, ateliers, conférences ou visites guidées. chatel-montagne@vichydestinations.fr +33 4 70 59 37 89 https://www.vichy-destinations.fr/ dernière mise à jour : 2021-07-08 par

