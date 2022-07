L’art et la Manière en Matheysine stage 2

L’art et la Manière en Matheysine stage 2, 11 juillet 2022, . L’art et la Manière en Matheysine stage 2



2022-07-11 14:30:00 14:30:00 – 2022-07-14 17:30:00 17:30:00 David Rebaud, illustrateur, vous propose de prendre le temps de poser votre regard sur le paysage, pinceau et papier en main.

Chacun pourra, à son niveau, prendre le temps de capter des lignes, des couleurs, des lumières. dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville