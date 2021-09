La Motte-d'Aveillans La Motte-d'Aveillans Isère, La Motte-d'Aveillans L’art et la Manière en Matheysine La Motte-d’Aveillans La Motte-d'Aveillans Catégories d’évènement: Isère

L’art et la Manière en Matheysine La Motte-d’Aveillans, 10 septembre 2021, La Motte-d'Aveillans. L’art et la Manière en Matheysine 2021-09-10 09:30:00 – 2021-09-10 12:30:00 Foyer Pour Tous 1 place Albert Rivet

La Motte-d’Aveillans Isère La Motte-d’Aveillans Cycle de 4 ateliers d’arts plastiques sur le thème des architectures improvisées, animé par l’artiste plasticienne Amandine Meunier foyerpourtous@free.fr +33 6 83 03 09 55 dernière mise à jour : 2021-09-07 par Matheysine Tourisme

