L’Art et la Manière Compagnie 2ème K de Figure Louhans, 1 décembre 2021, Louhans.

L’Art et la Manière

Compagnie 2ème K de Figure Place de la Libération Palace Pierre Provence Louhans

2021-12-01 – 2021-12-01 Place de la Libération Palace Pierre Provence

Louhans Saône-et-Loire

Une conteuse invite le public pour un superbe voyage, le conte initiatique du poète perse Farîd al-Dîn Attâr écrit au 12ème siècle : la Conférence des Oiseaux. Ensuite Rachel DUBY, plasticienne, orchestre une performance artistique collective avec le public et le chef d’œuvre apparaît ! La peinture, le fusain ou le pastel sec seront utilisés pour créer des paysages, des motifs ou des portraits, en lien avec Gustav KLIMT. Une expérience joyeuse et partagée, plus qu’un spectacle.

Corinne FENOY, interprète professionnelle, enrichit le spectacle (lors de la 2ème séance à 17h) d’une seconde langue plus visuelle.

Cette version permet au public sourd et malentendant (enfant et adulte) d’accéder à l’imaginaire de ce spectacle, d’écouter la «Conférence des oiseaux» et de participer à l’atelier d’art plastique.

Distribution : Rachel DUBY (plasticienne), Séverine DOUARD (comédienne) et Corinne FENOY (interprète en langue des signes).

Mercredi 03/11/2021 à 15h et mercredi 01/12/2021 en langue des signes.

Conte et atelier arts plastiques / Intergénérationnel à partir de 5 ans

Places en vente à l’Office de Tourisme

culture.com@louhans-chateaurenaud.fr +33 3 85 76 75 10

Places en vente à l’Office de Tourisme

dernière mise à jour : 2021-11-23 par