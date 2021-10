Talence Château Margaut Gironde, Talence L’art et la jeunesse Château Margaut Talence Catégories d’évènement: Gironde

du samedi 2 octobre au dimanche 3 octobre à Château Margaut

* MUSIC’O CABARET * APARTHEATRE * LA TROUPE JOB * CHANTEUR DES ANNEES 70

Entrée libre

Plusioeurs animations festives et musicales Château Margaut 412 cours de la libération Talence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T15:00:00 2021-10-02T20:00:00;2021-10-03T15:00:00 2021-10-03T20:00:00

