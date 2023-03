L’art est dans le Pré Ateliers Frogaroo Ailloncourt Ailloncourt Catégories d’Évènement: Ailloncourt

Haute-Saône Ailloncourt EUR 0 0 L’Association Champs Ouverts Frogaroo organise la 31ème exposition collective dans ses ateliers à Ailloncourt.

Ouverture 4 jours du 26 au 29 mai 2023.

Une cinquantaine d’artistes présentent leurs créations originales dans le Pré.

Différents savoir-faire sont à découvrir dans un cadre champêtre et convivial.

Démonstrations in-situ.

Quelques techniques présentées :

– peinture à l’huile, aquarelle, acrylique, encre de Chine.

– BD.

– Photographie.

– sculpture bronze, bois, céramique, fer, damas…

Entrée libre de 11h à 23h.

