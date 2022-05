L’art entre les lignes #5 La Terre en perspective Bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art – Salle Labrouste, 24 mai 2022, Paris.

L’art entre les lignes #5 La Terre en perspective

Bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art – Salle Labrouste, le mardi 24 mai à 19:30

Comment voyons-nous la Terre et le vivant ? Comment l’art nous le révèle ? Voici les questions que posera cette fois-ci _L’Art entre les lignes_. Dans _Apprendre à voir : le point de vue du vivant_ (Actes Sud, 2021), Estelle Zhong Mengual, titulaire de la chaire “Habiter le paysage” à l’École des Beaux-Arts de Paris, nous montre comment ce sens de la vue, qui semble immédiat, est en fait construit et sélectif. Dans les œuvres d’art, le vivant est d’ailleurs souvent représenté pour autre chose que pour lui-même, il existe comme symbole ou comme reflet de nos émotions. C’est en partant du même constat que l’artiste Georgia O’Keeffe a peint des fleurs “en grand”. Dans _Peindre au corps à corps : Les fleurs et Georgia O’Keeffe_ (Actes Sud, 2022), Estelle Zhong Mengual interprète ce travail de l’artiste comme une invitation à faire l’expérience de la beauté du monde. Sur un tout autre plan, l’historienne de l’art Elsa de Smet s’est penchée, dans _Voir l’espace: astronomie et science populaire illustrée (1840-1969)_ (Presses universitaires de Strasbourg, 2018), sur la question du cosmos et de ses représentations. Des premières images scientifiques aux illustrations de vulgarisation scientifique, l’aventure spatiale est aussi une exploration visuelle et une prise de conscience du monde. **Invitées :** – Estelle Zhong Mengual (Beaux-arts de Paris, Sciences po Paris) – Elsa De Smet (membre associée au Centre Alexandre-Koyré) _____ **À propos de** _**L’Art entre les lignes**_ **:** En salle Labrouste, Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine _L’Œil_, reçoit l’auteur ou l’autrice d’une parution récente et deux invités (artistes, personnalités du monde des musées ou de l’université, éditeurs ou éditrices…) pour débattre du sujet du livre et des grandes questions qu’il soulève. Chaque rendez-vous est ponctué d’interludes de lecture à voix haute ; et d’une chronique « coup de cœur », réalisée par un chercheur ou une chercheuse en histoire de l’art, qui présente, en 3 minutes, un ouvrage récent de son choix. Avec _L’Art entre les lignes_, l’INHA entend soutenir et valoriser le monde de l’édition d’art et d’histoire de l’art, un secteur essentiel pour la diffusion et la reconnaissance de la discipline. Cette série de cinq rendez-vous annuels met en lumière des ouvrages scientifiques, des essais, des catalogues d’exposition, mais aussi des livres pour la jeunesse, des bandes dessinées et des romans. Ces rendez-vous sont aussi l’occasion de faire découvrir la discipline, sa diversité et son dynamisme, au plus grand nombre. **En partenariat avec le magazine** _**L’Œil**_ **Comité scientifique :** Marine Kisiel (Laboratoire InVisu CNRS/INHA) et Olivier Mabille (INHA), Fabien Simode (Le magazine _L’Œil_)

Bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art – Salle Labrouste 58 rue de Richelieu Paris Paris 75002



