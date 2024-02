L’Art en Vignes Domaine Camaïssette Éguilles, dimanche 2 juin 2024.

L’Art en Vignes Domaine Camaïssette Éguilles Bouches-du-Rhône

Venez rencontrer 45 artistes peintres, sculpteurs, graveurs, dessinateurs, photographes…

Découvrez plus de 1200 œuvres d’art, en pleine nature.

Entrée libre et gratuite !

Sur place grand parking gratuit, buvette, Food Trucks.

Une exposition collaborative

Le concept de cet évènement est d’organiser une exposition collaborative et originale qui propose d’allier découverte artistique, promenade en pleine nature et découverte viticole.



L’événement est organisée en plein air, dans une zone forestière préservée de 14 000 m2.

L’exposition accueille 45 artistes peintres, sculpteurs, dessinateurs, photographes, …. qui présentent leur travail au public durant 2 journées.

L’exposition est ouverte à tous, l’entrée est libre. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-02 10:00:00

fin : 2024-06-23 18:00:00

Domaine Camaïssette 1685 route de Saint Cannat

Éguilles 13510 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur evenements@bio-olivier.fr

L’événement L’Art en Vignes Éguilles a été mis à jour le 2024-02-19 par Provence Tourisme