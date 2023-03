Atelier « pièce fusionnée » L’art en transparence Tence Catégories d’Évènement: Haute-Loire

2023-04-13 15:00:00 – 2023-04-13 16:30:00

Haute-Loire . 20 20 EUR Crée ton pendentif ou ta suspension avec du verre coloré avec l’aide d’Elisabeth Cuffel et emporte dès le lendemain ta création chez toi, après une cuisson à 800°C. +33 4 71 59 71 56 http://www.lartentransparence.com/ L’art en transparence 7 Chemin de Blanc Tence

