L’art en signes / Le Cube – Découverte des collections d’art contemporain : le temps Musée d’arts de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

L’art en signes / Le Cube – Découverte des collections d’art contemporain : le temps Musée d’arts de Nantes, 30 avril 2022, Nantes. 2022-04-30

Horaire : 11:15 12:45

Gratuit : non 4€ / 2,50€ Réservation par mail à contact@culturelsf.com En collaboration avec Culture LSF, le Musée d’arts propose des visites en langue des signes française à destination des publics sourds. Thème : Le Cube – Découverte des collections d’art contemporain : le temps Musée d’arts de Nantes adresse1} Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Musée d'arts de Nantes Adresse 10 Rue Georges Clemenceau Ville Nantes lieuville Musée d'arts de Nantes Nantes Departement Loire-Atlantique

Musée d'arts de Nantes Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

L’art en signes / Le Cube – Découverte des collections d’art contemporain : le temps Musée d’arts de Nantes 2022-04-30 was last modified: by L’art en signes / Le Cube – Découverte des collections d’art contemporain : le temps Musée d’arts de Nantes Musée d'arts de Nantes 30 avril 2022 Musée d'arts de Nantes Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique