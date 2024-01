Séance de cinéma avec Ciné Ligue L’Art en Seine Bar-sur-Seine, mercredi 21 février 2024.

Bar-sur-Seine Aube

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 17:00:00

fin : 2024-02-21 18:30:00

La salle de spectacle l’Art en Seine vous propose deux séances de cinéma, le troisième mercredi de chaque mois, en partenariat avec Ciné Ligue.

-À 17h, séance jeune public Sirocco et le royaume des courants d’air .

Juliette et Carmen, deux sœurs intrépides de 4 et 8 ans, découvrent un passage secret vers Le Royaume des Courants d’Air, leur livre favori. Transformées en chats et séparées l’une de l’autre, elles devront faire preuve de témérité et d’audace pour se retrouver. Avec l’aide de la cantatrice Selma, elles tenteront de rejoindre le monde réel en affrontant Sirocco, le maître des vents et des tempêtes… Mais ce dernier est-il aussi terrifiant qu’elles l’imaginent ?

-À 20h30, séance grand public Iris et les hommes .

Comédie dramatique, Drame, Comédie, Romance.

De Caroline Vignal. Par Caroline Vignal, Noémie De Lapparent. Avec Laure Calamy, Vincent Elbaz, Suzanne de Baecque.

Un mari formidable, deux filles parfaites, un cabinet dentaire florissant : tout va bien pour Iris. Mais depuis quand n’a-t-elle pas fait l’amour ? Peut-être est-il temps de prendre un amant. S’inscrivant sur une banale appli de rencontre, Iris ouvre la boite de Pandore. Les hommes vont tomber… Comme s’il en pleuvait !

7 Eur.

L’Art en Seine

Bar-sur-Seine 10110 Aube Grand Est



Mise à jour le 2023-12-18 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne