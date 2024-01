Séance de cinéma avec Ciné Ligue L’Art en Seine Bar-sur-Seine, mercredi 24 janvier 2024.

Bar-sur-Seine Aube

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-24 17:00:00

fin : 2024-01-24 19:00:00

Pour la dernière fois en 2023, Ciné Ligue vous donne rendez-vous le mercredi 24 janvier pour deux séances de cinéma.

-à 17h : Migration (2023)

La famille Colvert est en proie à un dilemme d’ordre domestique. Alors que Mack est totalement satisfait de patauger avec sa famille, paisiblement et définitivement, dans leur petite mare de la Nouvelle-Angleterre, sa femme Pam serait plus du genre à bousculer un peu cette routine pour montrer le reste du monde à ses enfants – Dax qui n’est déjà plus un caneton et sa petite sœur Gwen. Lorsqu’ils accueillent, le temps de leur halte, une famille de canards migrateurs, c’est l’occasion rêvée pour Pam de persuader Mack de les imiter et de se lancer dans un périple en famille : destination la Jamaïque, en passant par New York. Alors qu’ils s’envolent vers le soleil pour l’hiver, le plan si bien tracé des Colvert va vite battre de l’aile. Mais la tournure aussi chaotique et inattendue que vont prendre les évènements va les changer à jamais et leur apprendre beaucoup plus qu’ils ne l’auraient imaginé.

-à 20h30 : La Tresse (2023), Comédie dramatique

De Laetitia Colombani. Par Laetitia Colombani, Sarah Kaminsky. Avec Kim Raver, Fotinì Peluso, Mia Maelzer.

D’après le best-seller aux 5 millions de lecteurs

Inde. Smita est une Intouchable. Elle rêve de voir sa fille échapper à sa condition misérable et entrer à l’école.

Italie. Giulia travaille dans l’atelier de son père. Lorsqu’il est victime d’un accident, elle découvre que l’entreprise familiale est ruinée.

Canada. Sarah, avocate réputée, va être promue à la tête de son cabinet quand elle apprend qu’elle est malade.

Trois vies, trois femmes, trois continents. Trois combats à mener. Si elles ne se connaissent pas, Smita, Giulia et Sarah sont liées sans le savoir par ce qu’elles ont de plus intime et de plus singulier.

7 Eur.

L’Art en Seine

Bar-sur-Seine 10110 Aube Grand Est



