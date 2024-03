L’art en pleine nature Accueil à l’entrée du Parc Plage-Bleue Avenue de la Plage Bleue, 94460 Valenton Valenton, dimanche 16 juin 2024.

L’atelier créatif « l’art en pleine nature », animé par Lyazid Chikdene, artiste plasticien de l’association Aux Arts vous propose de composer avec des matériaux naturels récupérés dans la nature (petits copeaux de bois, tiges, pailles, feuilles, écorces, petits cailloux, noyaux de fruits et autres) pour réaliser des œuvres d’art sur des supports d’un petit format (15×18 cm).

Pour cela, vous serez amener à :

– choisir le motif à réaliser parmi les modèles proposés (un cheval, un papillon, un cerf, un cabanon, un arbre, une fleur, une licorne, un dinosaure …etc.) ou de votre propre imagination !

– remplir votre motif en collant au fur et à mesure les matériaux de votre choix à l’intérieur de la forme ou de la figure dessinée

Vous pourrez repartir avec votre propre création !

Les matériaux, supports et tous le matériel nécessaire à l’atelier, seront fournis par l’association Aux Arts.

Information et inscription : https://exploreparis.com/fr/5477-l-art-en-pleine-nature.html

