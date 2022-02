L’art en partage Grange aux Dîmes Cambremer Catégories d’évènement: Calvados

du mardi 26 juillet au lundi 1 août à Grange aux Dîmes

**L’art en partage** ——————– **EXPOSITION** **26 Juillet > 1 Août 2022**, de 10:00 à 19:00, **Laurence ROYER** et **Véronique CHAMBEAU** exposent leurs derniers travaux en pouring et papier mâché. Entrée libre. Pendant l’exposition : **ATELIERS D’INITIATION POUR ADOS et ADULTES** **27 > 31 Juillet** , de 14h à 17h elles vous proposent deux ateliers d’initiation à leurs techniques. – **Pouring** avec **Laurence Royer.** Durée 3 heures. **Pré-inscription obligatoire au** **06 76 79 48 66** – **Papier mâché** avec **Véronique Chambeau** : Comment démarrer, construire, consolider ? Durée 3 heures. **Pré-inscription obligatoire au** **06 76 78 59 55** 6 élèves max par atelier. Pour ados/adultes.

