Fondation Vincent van Gogh Arles, le samedi 11 décembre à 14:00

L’art en famille —————- ### Un geste de citron En s’inspirant des œuvres de l’exposition « Souffler de son souffle », Laura Laguillaumie nous invite à poser un autre regard sur la peinture, à travers la réalisation d’une fresque collective. En s’immergeant dans la couleur, enfants et parents inventeront des gestes insolites : peindre en marchant, en courant, en dansant, assis, ou en équilibre sur un pied… Cette grande peinture sera ensuite redécoupée en bandes pour investir l’espace autrement.

1 adulte + 1 enfant : 15 € / Adulte supp. : 10 € / Enfant supp. : 5 €

Accompagnés par la plasticienne Laura Laguillaumie, les participants réalisent collectivement une immense peinture ! Fondation Vincent van Gogh Arles 35 ter rue du Docteur Fanton 13200 Arles Arles Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-11T14:00:00 2021-12-11T17:00:00

