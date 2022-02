L’art en famille avec Stéphanie Nava Fondation Vincent van Gogh Arles, 2 avril 2022, Arles.

L’art en famille avec Stéphanie Nava

Fondation Vincent van Gogh Arles, le samedi 2 avril à 14:00

Et si l’on tentait de représenter l’invisible ? Et si des formes pouvaient raconter ce qui nous lie ? Et si ce qui nous rassemble avait une couleur ? Durant cet atelier nous fabriquerons des images en jouant avec les hasards et les accidents tout autant qu’avec notre regard et nos intentions. De l’encre que l’on dépose sur le papier ; grâce au souffle, canalisé dans une paille, on déplace l’encre, les couleurs vagabondent. Des formes apparaissent. Que disent-elles ? De quoi sont-elles la trace ? Le dessin permet alors de compléter l’image, et le récit apparaît. **Bio de l’artiste Stéphanie Nava** Après avoir réalisé ses études aux beaux-arts de Valence, et après avoir été en résidence à Londres grâce à la bourse Villa Médicis Hors les Murs qu’elle a reçue en 2004, Stéphanie Nava travaille aujourd’hui à Avignon et Marseille et enseigne l’art en école d’architecture. Au travers de dessins, installations ou photographies, son travail recouvre un ensemble de préoccupations relatives à l’espace et à la manière dont celui-ci est organisé, construit et habité. Elle s’attache à observer comment les corps et les gestes s’organisent autour d’objets et de lieux et inversement, comment les lieux sont eux-mêmes pensés et agencés pour accueillir et façonner ces corps et gestes. inscription : [[reservation@fvvga.org](mailto:reservation@fvvga.org)](mailto:reservation@fvvga.org) et 06 90 93 49 36

1 adulte + 1 enfant = 15 € / adulte supp. 10 € / enfant supp. 5 €

Atelier de pratique artistique accompagné par un artiste. Samedi 2 avril de 14h à 17h, prenez trois heures pour créer en famille !

Fondation Vincent van Gogh Arles 35 ter rue du Docteur Fanton 13200 Arles Arles Bouches-du-Rhône



