Fondation Vincent van Gogh Arles, le samedi 19 mars à 14:00

Un superbe atelier où il s’agira de souffler, doucement ou “de tout son souffle”, sur des matières poudreuses pour faire l’expérience des matériaux de l’art, du dessin, de la peinture autrement. Souffler pour faire voler, voleter, voltiger, pigments colorés et poussières de fusain ou de craie. Les regarder tomber avec grâce, ici ou là, sur de grandes feuilles de papier, et s’étonner des mondes créés… **Bio de l’artiste Dominique Castell** Dominique Castell a une pratique de dessin, de films animés et de vidéographie. Elle explore les univers mentaux liés à l’expérience du paysage : le corps, par le biais de la marche ou de la nage, perçoit l’espace parcouru que le trait attentif, émotif, sismique, traduit en géographies nouvelles. Présentés souvent en longues lignes parcourant les murs comme un horizon étiré, les dessins visualisent ce temps de respiration nécessaire pour retracer les contours vrais de soi-même et du monde… INSCRIPTION : [[reservation@fvvga.org](mailto:reservation@fvvga.org)](mailto:reservation@fvvga.org) et 06 90 93 49 36

1 adulte + 1 enfant = 15 € / adulte supp. 10 € / enfant supp. 5 €

Atelier de pratique artistique accompagné par un artiste. Samedi 19 mars, prenez trois heures pour créer en famille ! Fondation Vincent van Gogh Arles 35 ter rue du Docteur Fanton 13200 Arles Arles Bouches-du-Rhône

2022-03-19T14:00:00 2022-03-19T17:00:00

